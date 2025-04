Foto: Pedro A. Pina - RTP

Pedro Nuno Santos diz que o o SNS está pior agora, depois de um ano de governação da AD, enquanto Paulo Raimundo acusou os socialistas de não terem resolvido muitos problemas no setor, quando governaram.



Sobre a repetição de um hipotético acordo de esquerda, Raimundo garante que não é viável, com as atuais políticas do PS.