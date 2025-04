Pedro Nuno Santos começou por relembrar papa Francisco como “um homem bom e generoso”, que “deixou uma mensagem de amor ao próximo, de respeito ao próximo”, muito importante para “toda a nossa ação também na política”.



O chefe da Igreja Católica, lembrou o líder socialista, tinha “uma grande preocupação para com os mais pobres, para com os desfavorecidos, para com os mais frágeis”. Para Pedro Nuno Santos, a mensagem de respeito pelo outro que Francisco deixou “deve perdurar no tempo”.



Paulo Raimundo, que deixou condolências aos católicos, considerou que “hoje é um dia triste para todos os amantes do combate às injustiças e às desigualdades”, que é “um aspeto central do próprio pontificado” de Francisco.



“É um dia triste para todos os amantes da paz. Foi um homem que teve coragem de pôr o dedo na ferida na questão das desigualdades e no sistema que deixa milhões de pessoas para trás. E teve a coragem numa altura em que muitos faziam a apologia da guerra”, acrescentou o candidato comunista. “Deixou esse legado, deixou esse desafio”.