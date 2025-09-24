Pedro Nuno diz que não foi cometido qualquer crime pelo Governo na indemnização de Alexandra Reis

"Ainda há menos de seis meses o meu bom nome foi posto em causa, em plena campanha eleitoral. É o que volta a acontecer novamente. Reafirmo o que disse nessa altura -- os políticos não são todos iguais. E, mais uma vez, quem não deve não teme!", escreveu Pedro Nuno Santos nas redes sociais um dia depois das buscas da operação `Cheque In`, que fez já um arguido.

O ex-ministro das Infraestruturas reiterou o "orgulho no trabalho realizado na TAP", assumindo que "não correu tudo bem" e que a indemnização paga Alexandra Reis é precisamente um desses exemplos.

"Não correu tudo bem, a indemnização paga a uma administradora executiva é um desses exemplos. Mas não foi cometido qualquer crime pelos membros do governo ou do meu gabinete", defendeu.

Pedro Nuno Santos argumentou que enquanto ministro fez "aquilo que tinha de fazer" numa situação em que a "CEO e uma administradora estavam irremediavelente incompatibilizadas", considerando que "o normal era uma delas sair, a bem do funcionamento saudável da comissão executiva".

O ex-secretário-feral do PS afirmou que "o Ministério Público está a fazer o seu trabalho, no âmbito de um inquérito aberto em janeiro de 2023".

"Só desejo que possa ser concluído com a maior brevidade, para que fique definitivamente clara a minha participação neste dossiê, que tanto dano já me causou", pode ler-se.