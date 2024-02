Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de manter dúvida sobre acordo com Chega

FOTO: José Sena Goulão - Lusa

Há um tabu que pode manter-se até ao dia das eleições. O que fará a AD se perder as eleições? Luís Montenegro recusa dizer se viabiliza ou não um governo do PS, se for essa a escolha dos eleitores. Num debate muito aceso, o líder da AD disse que Pedro Nuno Santos já sabe que o PS vai perder, e o líder socialista acusa Montenegro de fugir às perguntas e de manter dúvidas sobre um acordo com o Chega.