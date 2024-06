Foto: José Sena Goulão - Lusa

O secretário-geral do PS defende os administradores hospitalares. Diz que fazem o melhor que podem com as condições que têm. Pedro Nuno Santos critica o Governo que, "em pouco tempo", diz, "já tem muitas trapalhadas" e acusa a ministra da Saúde de se esconder atrás dos profissionais.