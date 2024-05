Pedro Nuno Santos nega coligação negativa entre PS e Chega

Ontem, em entrevista à SIC Notícias, Hugo Soares, líder parlamentar social-democrata, revelou ter negociado com o Chega acordos sobre o IRS e as portagens, mas que estes não foram cumpridos pelo partido.Pedro Nuno Santos reforça que não é o PS que anda à procura de entendimentos com André Ventura.O secretário-geral socialista foi também questionado sobre as críticas dos pequenos partidos, pela recusa de PS e AD de participarem nos frente a frente televisivos com todos os cabeças de lista às europeias. Pedro Nuno considera que o modelo de debates das Legislativas foi excessivo e opta antes por fazer campanha nas ruas.