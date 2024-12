Pedro Nuno Santos promete combate ao uso do medo para implementar "agenda extremista"

Pedro Nuno Santos começa por lembrar que 2024 foi o ano em que se assinalaram os 50 anos de democracia, evocando o 25 de Abril, mas sublinhou que o processo democrático é "por definição inacabado".







Nesta época especial, afirmamos os valores que nos unem todos os dias: solidariedade, igualdade, esperança e humanismo. Boas Festas e um bom ano para todos!#PartidoSocialista#AForçaDoProgresso pic.twitter.com/p0AEBsM7bP — Pedro Nuno Santos (@PNSpedronuno) December 23, 2024

O líder do PS destacou que Portugal "continua a ser uma comunidade nacional conhecida pelos valores da tolerância, empatia e humanismo" e que perante os desafios sociais e económicos, essas características continuem a definir o país.

"Sabemos que na política há sempre quem, de forma oportunista, se queira aproveitar das preocupações do povo. Há sempre quem queira usar o medo para fomentar o ódio e a insegurança para implementar uma agenda extremista", acusou Pedro Nuno Santos.





O secretário-geral socialista prometeu continuar a apostar no "diálogo" e na "união", por oposição à intimidação e divisão. "Onde outros semeiam o medo, nós lutaremos para dar confiança", afiançou, lembrando a importância de que seja possível viver "em segurança, em liberdade e com esperança".



"A segurança não é apenas a segurança do nosso corpo ou da nossa propriedade, mas a segurança no emprego, na saúde, na educação, na habitação, na reforma. São estas diferentes faces da segurança que nos dão liberdade", acrescentou ainda.







(c/ Lusa)