"Pessoa honesta e educada". Cavaco Silva sinaliza voto em António José Seguro

Em nota escrita enviada à Lusa, conhecida esta segunda-feira, Cavaco Silva, que apoiou Luís Marques Mendes na primeira volta, refere a inspiração de Francisco Sá Carneiro, de quem foi ministro, e sublinha ser "um social-democrata e um estudioso da social-democracia moderna".

"Os portugueses podem, portanto, inferir com facilidade e sem margem para dúvidas em quem votarei na segunda volta das eleições presidenciais de 8 de fevereiro", declara.

O antigo chefe de Estado e antigo primeiro-ministro recorda o que escreveu num dos seus livros sobre o candidato presidencial que defrontará André Ventura na segunda volta de 08 de fevereiro: "Sempre vi em António José Seguro (com quem mantive dezenas de contactos) uma pessoa honesta e educada, qualidades de um político que muito continuo a valorizar".

"Repito o que disse aquando da primeira volta: estas eleições são muito importantes para o futuro do país. Num tempo de tantas incertezas e de graves ameaças, Portugal precisa de um Presidente da República de bom senso e credível na cena internacional que contribua para a defesa dos interesses nacionais", afirmou.

Seguro soma, assim, mais um voto, numa altura em que o candidato do PS recebe cada vez mais apoios, da esquerda à direita. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reafirmou entretanto, no Porto, que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos a Belém: "Eu não estou em silêncio, o que eu estou é focado na minha tarefa e na minha missão que é governar o país".



Na noite de domingo, no seu espaço de comentário semanal na TVI, Paulo Portas também declarou que vai votar em António José Seguro, apesar de o CDS-PP ter anunciado na semana passada que não vai apoiar nenhum dos candidato à segunda volta das presidenciais.

O candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP, Luís Marques Mendes, também já anunciou que votará em Seguro, depois de ter ficado em quinto lugar na primeira volta. Marques Mendes argumenta que Seguro “é o único candidato” que se aproxima dos valores que sempre defendeu.



A Iniciativa Liberal não expressou apoio a nenhum dos candidatos, mas a presidente do partido assumiu que, apesar de ser “sem entusiasmo”, votará no candidato socialista.

Os portugueses vão escolher entre António José Seguro e André Ventura para próximo presidente da República, depois de na primeira volta, a 18 de janeiro, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31 por cento dos votos e o líder do Chega obtido 23 por cento. A segunda volta das presidenciais ocorre a 8 de fevereiro.

c/ Lusa