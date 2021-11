Pinto Balsemão não revela apoio nas diretas do PSD

Depois de apoiar por duas vezes Rui Rio, desta vez, não vai tornar público o seu voto na corrida interna do PSD.



Uma revelação do Conselheiro de Estado na Antena 1, no programa da jornalista Maria Flor Pedroso com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho.



Balsemão gostava que houvesse debate interno no partido, do qual é militante número 1, para que se pudesse escolher um caminho clarificador social democrata, ao centro, centro-esquerda.





Francisco Pinto Balsemão publicou recentemente as suas Memórias, onde escreve que não se podia confiar em Marcelo Rebelo de Sousa,

referindo-se aos anos 80, quando foi governante.



Questionado agora pela atuação do Presidente durante a crise diz nada ter a criticar, mas não responde à pergunta se confia nele hoje.





Pode ouvir na íntegra a entrevista, esta 6.ª feira, depois das 10 da manhã.