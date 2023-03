PM e PR desvalorizam divergências

Foto: Lusa

O Presidente da República e o primeiro ministro estão na cimeira ibero-americana na República Dominicana. Questionados pelos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa desvalorizaram as divergências sobre as medidas propostas pelo Governo para a habitação e falam de uma relação fluída e diferente do que acontecia com antecessores na Presidência da República.