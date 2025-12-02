"Podem ficar descansados". Aguiar-Branco confirma que não irá substituir Marcelo

Presidente “está bem-disposto”

O presidente da Assembleia da República confirmou esta terça-feira que não será necessária a substituição do chefe de Estado, submetido a uma cirurgia de urgência na última noite devido a uma hérnia encarcerada.Segundo José Pedro Aguiar-Branco, Marcelo Rebelo de Sousa conseguirá assegurar o trabalho até ao fim do mandato, no início do próximo ano., brincou Aguiar-Branco, que visitou Marcelo Rebelo de Sousa no Hospital de São João, no Porto.Segundo o presidente da Assembleia, o presidente da República “estava muito bem-disposto, otimista” e a ser “muito bem tratado, com boa cara”., acrescentou.O primeiro-ministro, que também visitou Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou que o presidente da República“Tivemos ocasião de verificar que o Serviço Nacional de Saúde fez a sua parte com competência, com o espírito de serviço e de missão que é o apanágio diário de muitos milhares de profissionais”, aproveitou para dizer Luís Montenegro.À entrada do hospital, o primeiro-ministro disse que iria levar ao chefe de Estado "um abraço do povo português".Montenegro disse ter-se deslocado ao hospital pore brincou quando questionado sobre se acha que Marcelo Rebelo de Sousa conseguirá abrandar o ritmo: "Não tenho dúvidas de que vai ser difícil".Marcelo Rebelo de Sousa foi admitido na noite de segunda-feira no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, segundo a Presidência da República.Marcelo Rebelo de Sousa foi operado a uma hérnia encarcerada e encontra-se bem, prevendo-se que tenha alta já na quarta-feira.A presidente da Unidade Local de Saúde de São João (ULSSJ), Maria João Baptista, precisou esta terça-feira que a alta “previsivelmente será durante a manhã”.A responsável adiantou ainda queO chefe da Casa Civil afirmou, por sua vez, que após a alta Marcelo Rebelo de Sousa deverá ficar em repouso no Palácio de Belém, já que lá possui cuidados médicos e de enfermagem “de imediato” em caso de necessidade.