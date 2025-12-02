Política
"Podem ficar descansados". Aguiar-Branco confirma que não irá substituir Marcelo
Marcelo Rebelo de Sousa foi submetido a uma cirurgia de urgência devido a uma hérnia encarcerada. O presidente da República deverá ter alta já na manhã de quarta-feira e não precisará de ser substituído.
O presidente da Assembleia da República confirmou esta terça-feira que não será necessária a substituição do chefe de Estado, submetido a uma cirurgia de urgência na última noite devido a uma hérnia encarcerada.
Segundo José Pedro Aguiar-Branco, Marcelo Rebelo de Sousa conseguirá assegurar o trabalho até ao fim do mandato, no início do próximo ano.
“Podem ficar descansados, que não vão ter o presidente da Assembleia da República como presidente”, brincou Aguiar-Branco, que visitou Marcelo Rebelo de Sousa no Hospital de São João, no Porto.
Segundo o presidente da Assembleia, o presidente da República “estava muito bem-disposto, otimista” e a ser “muito bem tratado, com boa cara”.
“Diria que [está] o presidente que todos conhecemos, já com a dinâmica daquilo que será o trabalho nas próximas semanas”, acrescentou. Presidente “está bem-disposto”
O primeiro-ministro, que também visitou Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou que o presidente da República “está bem-disposto” e “no processo de recuperação”.
“Tivemos ocasião de verificar que o Serviço Nacional de Saúde fez a sua parte com competência, com o espírito de serviço e de missão que é o apanágio diário de muitos milhares de profissionais”, aproveitou para dizer Luís Montenegro.
À entrada do hospital, o primeiro-ministro disse que iria levar ao chefe de Estado "um abraço do povo português".
Montenegro disse ter-se deslocado ao hospital por "sentido de solidariedade e de amizade" e brincou quando questionado sobre se acha que Marcelo Rebelo de Sousa conseguirá abrandar o ritmo: "Não tenho dúvidas de que vai ser difícil".
Marcelo Rebelo de Sousa foi admitido na noite de segunda-feira no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, segundo a Presidência da República.
Marcelo Rebelo de Sousa foi operado a uma hérnia encarcerada e encontra-se bem, prevendo-se que tenha alta já na quarta-feira. Marcelo deverá ter alta na manhã de quarta-feira
A presidente da Unidade Local de Saúde de São João (ULSSJ), Maria João Baptista, precisou esta terça-feira que a alta “previsivelmente será durante a manhã”.
A responsável adiantou ainda que o presidente “tem sido extremamente colaborante e respeitado de forma muito rigorosa tudo o que tem sido dito pela equipa de saúde”.
O chefe da Casa Civil afirmou, por sua vez, que após a alta Marcelo Rebelo de Sousa deverá ficar em repouso no Palácio de Belém, já que lá possui cuidados médicos e de enfermagem “de imediato” em caso de necessidade.
A presidente da Unidade Local de Saúde de São João (ULSSJ), Maria João Baptista, precisou esta terça-feira que a alta “previsivelmente será durante a manhã”.
A responsável adiantou ainda que o presidente “tem sido extremamente colaborante e respeitado de forma muito rigorosa tudo o que tem sido dito pela equipa de saúde”.
"Há sempre um risco de infeção. Neste momento é baixo", acrescentou.