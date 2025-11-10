Polémica com Gouveia e Melo. Marcelo diz não ter "relações minadas com ninguém"

“É a maneira de ser. A pessoa nasce assim e até à morte fica assim”.

Presidenciais: Gouveia e Melo revela que foi tentativa de Marcelo para o travar que o levou a candidatar-se.



O candidato presidencial garante que esta informação é “falsa e enferma de uma falta de rigor inaceitável, razão pela qual se exige a reposição da verdade dos factos”.



Em resposta a Gouveia e Melo, a Direção de Informação da agência Lusa rejeitou e repudiou as "acusações de que a notícia em causa seja falsa e, muito menos, que a agência contribua para a desinformação e tenha manipulado declarações de Henrique Gouveia e Melo, como refere a candidatura".





A notícia original da Lusa baseia-se em excertos do livro Gouveia e Melo - As Razões, uma longa entrevista conduzida pela jornalista e diretora-adjunta do Diário de Notícias, Valentina Marcelino, e que será colocado à venda na quinta-feira.





Segundo a agência de notícias, nessa entrevista o almirante revela que decidiu avançar para Belém quando leu uma notícia no Expresso de que Marcelo Rebelo de Sousa pretendia travar a sua candidatura presidencial através da sua recondução como chefe da Armada.



"Foi esse artigo que me fez definir o rumo. Porque quando o li, fiquei mesmo danado", afirma o ex-chefe do Estado-Maior da Armada no livro. "Ora, queriam dar-me importância sem me darem poder para fazer nada. Muito obrigado. Foi aí que decidi: Vou entrar no campo das verdadeiras decisões, a política".





O candidato à Presidência António José Seguro veio já classificar a polémica que envolve o adversário Henrique Gouveia e Melo como reveladora de "uma grande imaturidade política".





Já o candidato Luís Marques Mendes considerou que "o almirante Gouveia Melo, sempre que fala, tem uma certa tendência para três coisas: ou para dizer alguns disparates, ou para entrar em contradições, ou para gerar precipitações e polémicas".

O presidente da República assegurou esta segunda-feira que não tem “relações minadas com ninguém” e que essa é a sua maneira de ser. O chefe de Estado respondia aos jornalistas sobre a sua relação com o candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo, que veio hoje desmentir que a sua candidatura tenha sido motivada por Marcelo Rebelo de Sousa.“O presidente não deve comentar nem os presidentes anteriores nem os seguintes” e “esse é um bom princípio”, começou por explicar o presidente.“Não sei se é uma qualidade, se é um defeito, mas é assim. A maneira de ser desse presidente é que cultiva relações com toda a gente, independentemente das personalidades, das áreas políticas, religiosas, sociais, económicas”, assegurou.