Polémica Galamba. Costa diz que ministro das Infraestruturas agiu bem ao alertar para roubo do computador

António Costa quebrou, esta segunda-feira, o silêncio em relação à polémica que envolve o ministro das Infraestruturas, João Galamba.





Em resposta ao jornal Observador , o primeiro-ministro validou a atitude do ministro das Infraestruturas, que alertou para o desaparecimento do computador do seu ex-adjunto.





João Galamba “deu — e bem — o alerta pelo roubo do computador com documentos classificados”, disse António Costa.







Costa diz que “não foi nem tinha de ser informado" sobre ação do Serviço de Informações de Seguranças (SIS) e acrescenta que "não tomou qualquer diligência". O primeiro-ministro sublinha que “as autoridades agiram em conformidade no âmbito das suas competências legais".







O SIS, bem como a Polícia Judiciária, foram acionados pelo gabinete de João Galamba na quarta-feira, depois de o seu adjunto exonerado ter levado consigo o computador de serviço, que continha informações classificadas.







No sábado, em conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas afirmou que reportou ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e à ministra da Justiça o roubo do computador pelo adjunto exonerado Frederico Pinheiro, tendo-lhe sido dito que deveria comunicar ao SIS e à PJ.







A RTP teve acesso a um e-mail que Frederico Pinheiro enviou ao Centro de Gestão da Rede Informática do Governo na noite em que foi exonerado. No e-mail, o adjunto do Ministério das Infraestruturas demitido apresentou como condição para devolver o computador que retirou do gabinete ter acesso aos documentos nele contidos.





O Ministério garante que a PJ e o SIS foram informados da subtração do computador antes de ter recebido este e-mail.





Frederico Pinheiro diz que entregou voluntariamente o computador. No entanto, a versão de João Galamba avança que o computador foi recuperado, sem explicar como. O computador está agora na guarda da PJ.





Frederico Pinheiro foi exonerado, segundo o gabinete das Infraestruturas, por “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades”.





O ex-adjunto de João Galamba acusou o ministro das Infraestruturas de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a “reunião preparatória” com a ex-CEO. O adjunto exonerado diz estar disponível para prestar esclarecimentos na comissão parlamentar de inquérito à TAP sobre o que aconteceu no Ministério das Infraestrutras.





O Presidente da República também falou esta segunda-feira sobre a polémica. Marcelo Rebelo de Sousa explicou que "matérias muito sensíveis de Estado são tratadas discretamente" e por isso não lhe cabe dizer quando falaria com o primeiro-ministro sobre o caso da exoneração do adjunto de João Galamba.