Portas, Monteiro e Ribeiro e Castro nas jornadas parlamentares do CDS-PP

Paulo Portas irá falar sobre geopolítica na terça-feira, imediatamente antes do encerramento, pelo presidente do partido e ministro da Defesa, Nuno Melo, enquanto Manuel Monteiro intervém na segunda-feira sobre a importância do IDL - Instituto Amaro da Costa na "formação política das novas gerações".

José Ribeiro e Castro participa na segunda-feira no painel sobre os 50 anos do partido, em que também intervêm os antigos líderes parlamentares Cecília Meireles, Luís Pedro Mota Soares e Nuno Magalhães.

A abertura das jornadas, que decorrerão na sala D. Maria II, no parlamento, será feita pelo presidente do grupo parlamentar, Paulo Núncio, e pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, o social-democrata Pedro Duarte.

Também na segunda-feira, decorre um painel sobre "Construir o futuro das novas gerações", com o presidente da Federação Académica de Desporto Universitário, Ricardo Nora, a médica Francisca Figueiredo, o líder e fundador da Generation Resonance, João Maria Botelho, o presidente do Conselho Nacional de Juventude, André Cardoso, e o líder da Juventude Popular, Francisco Camacho.

Ainda no primeiro dia das jornadas, decorre uma discussão sobre o tema "Portugal mais seguro", com o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, o deputado João Almeida, que foi secretário de Estado da Administração Interna no governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, a diretora-adjunta do Diário de Notícias Valentina Marcelino, e Hugo Costeira, do Observatório de Segurança Interna.

Na terça-feira, tem lugar um debate sobre os "desafios da Defesa numa Europa em conflito", com o secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Álvaro Castelo-Branco, o antigo deputado do CDS-PP e presidente da Comissão Portuguesa do Atlântico, João Rebelo, e o professor da Universidade Católica Francisco Proença Garcia.