Portugal reconhece Maduro como autoridade máxima na Venezuela

Portugal reconhece Nicolás Maduro e o seu governo como as autoridades de facto na Venezuela. O Governo explica, que é à luz do direito internacional que é com estas instituições que vai dialogar como acontece agora com o diferendo da TAP. Apesar disso reconhece Juan Guaidó como a personalidade capaz de desencadear um novo processo eleitoral.