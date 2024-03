Portugueses no estrangeiro já fizeram escolhas para as legislativas

Na capital britânica, subiu o número de votantes face ao ato eleitoral de 2022, quando foram às urnas 709 pessoas.



Novecentos e oitenta e oito portugueses a viver em Espanha, mas recenseados em Portugal, exerceram o direito de voto – em Barcelona, votaram 495, em Madrid 387, em Sevilha 56 e em Vigo 50. Quanto aos eleitores que votam por correio em Espanha, foram entregues 27 mil boletins e encontravam-se ainda em trânsito 13.500. Foram expedidos 40.500 boletins.





Já na Bélgica foram 1.122 os eleitores a dirigirem-se às urnas, o que traduz também uma subida relativamente às últimas legislativas. Há dois anos haviam votado 782 pessoas naquele país.

Campanha aproxima-se do fim da primeira semana

A dez dias das eleições, as caravanas com os líderes de PS e PSD entregam-se esta sexta-feira a contactos com a população no centro do país. O dia culmina com comícios.



O número um da Aliança Democrática, Luís Montenegro, vai andar pelas ruas da Guarda, com visitas ao comércio tradicional. Parte depois para o distrito de Aveiro, onde se desloca à Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha e ao Centro de Arte Oliva. Discursará, por fim, num comício em Santa Maria da Feira.



O número um da Aliança Democrática, Luís Montenegro, vai andar pelas ruas da Guarda, com visitas ao comércio tradicional. Parte depois para o distrito de Aveiro, onde se desloca à Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha e ao Centro de Arte Oliva. Discursará, por fim, num comício em Santa Maria da Feira.

Por sua vez, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, vai andar pelo distrito de Castelo Branco em contactos com a população. Da agenda socialista fazem parte uma visita ao Hospital da Cova da Beira e dois comícios em Castelo Branco e na Guarda.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar a 10 de março para eleger 230 deputados à Assembleia da República. Concorrem 18 forças políticas: 15 partidos e três coligações.





André Ventura, presidente do Chega, protagoniza também dois comícios - em Lamego, ao início da tarde, e em Vouzela, à noite.



Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, visita a Bolsa de Turismo de Lisboa e participa num jantar-comício em Braga.



À esquerda, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, tenciona manter contactos com os trabalhadores da Aernnova, empresa do ramo da aeronáutica, no Alentejo. Haverá ainda jantar da CDU em Arraiolos.



A comitiva do Bloco de Esquerda viaja de comboio entre a Covilhã e a Guarda. Em Coimbra, a coordenadora dos bloquistas, Mariana Mortágua realiza uma arruada e um comício.



A agenda da porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, inclui deslocações à associação de proteção animal Arca do Amor, em Mafra, e à estação de comboios de Entrecampos.



Rui Tavares, do Livre, visita uma creche para discutir o tema da semana de quatro dias.

Rui Tavares, do Livre, visita uma creche para discutir o tema da semana de quatro dias.

c/ Lusa