Portugueses no estrangeiro preferem voto postal

Nas comunidades portuguesas a votação é feita por correspondência e presencialmente. MasA revelação foi feita pela secretária de Estado das Comunidades durante o programada RTP Internacional.Berta Nunes adiantou também que o maior numero de intenções para voto presencial registou-se em Belém do Pará, no Brasil, mas adiantou ter ficado igualmente surpreendida com o número de votantes presenciais na África do Sul, cerca de 200. A secretária de Estado atribui tal situação ao facto de terem existido problemas com os correios na África do Sul nas últimas eleições., à semelhança do que acontece com os portugueses que se encontram por diferentes motivos deslocados no estrangeiro. A secretária de Estado quer igualdade de direitos entre os portugueses deslocados no estrangeiro e os emigrantes portugueses deslocados em Portugal.