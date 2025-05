"Não faz parte da cultura do Bloco, nunca fez, entendermos que os problemas que temos se resumem a uma figura do partido", considera.



Reafirmando a derrota da esquerda e do Bloco de Esquerda, Marisa Matias considera que "não é seguramente a mera substituição de uma líder em qualquer dos momentos que nos vai ajudar a fazer qualquer tipo de reflexão".



Já pelo PCP, António Filipe diz que a AD até tem legitimidade para governar e procurar soluções.



"Tem, mas não se diga que temos de concordar com as políticas da AD", avisou no programa Entre Políticos.