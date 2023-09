Pós-eleições na Madeira. Coligação encabeçada por Albuquerque fecha acordo com PAN

(em atualização)Na intervenção com a qual culminou a noite eleitoral de domingo, o líder do PSD da Madeira garantia estar em condições de apresentar, nos próximos dias, "um governo de maioria parlamentar". Um entendimento que excluía à partida o Chega, vincava Miguel Albuquerque.Tanto a Iniciativa Liberal como o partido Pessoas-Animais-Natureza manifestaram-se disponíveis para viabilizar um acordo de incidência parlamentar., como referiu noda RTP3 o jornalista Gil Rosa.O PS, com Sérgio Gonçalves como cabeça de lista, recuou para 11 deputados, o JPP, de Élvio Sousa, cresceu para cinco e a CDU manteve o seu eleito, Edgar Silva, do PCP.O Chega, liderado no arquipélago por Miguel Castro, converteu-se na quarta força política, com quatro mandatos. Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN elegeram, cada um, um deputado.

Recorde-se que, no decurso da campanha, Miguel Albuquerque afirmou que se recusaria a governar sem maioria absoluta, o que lhe valeu reptos para uma demissão imediata na noite eleitoral, entre os adversários. Desde logo por parte do número um do Chega, André Ventura, que também se mostrou insdisponível para um entendimento.





O PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta que conservava na Região Autónoma na Madeira desde 1976 nas eleições de 2019, o que levou o partido a formar um governo de coligação com o CDS.





Nesta eleição, os social-democratas concorreram coligados com os democratas-cristãos, mas nem assim asseguraram a maioria absoluta almejada por Miguel Albuquerque. A coligação "Somos Madeira" ficou a um mandato da maioria absoluta, com a eleição de 23 deputados.



c/ Lusa