O presidente da República prepara-se para dar início ao processo de auscultação dos partidos para a indigitação do primeiro-ministro.Marcelo recebe esta terça-feira as delegações de PSD, PS e Chega: as reuniões começam às 11h00 com os social-democratas; os socialistas são recebidos às 15h00 e Chega às 17h00.As datas das audições dos demais sete partidos que obtiveram representação parlamentar não foram ainda divulgadas. Na próxima semana, Marcelo rebelo de Sousa tenciona fazer uma segunda ronda com PSD, PS e Chega."Na sequência das eleições para a Assembleia da República ontem [domingo] realizadas, o Presidente da República nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 187.º da Constituição, vai iniciar amanhã, terça-feira, as consultas aos partidos políticos, tendo em conta os resultados provisórios anunciados pelo Ministério da Administração Interna, e sem prejuízo dos círculos que ainda falta apurar", lê-se em nota publicada no portal da Presidência da República

Marcelo Rebelo de Sousa diz-se convicto de que todos os partidos farão um esforço para a garantir a governabilidade.

Nos termos do no n.º 1 do artigo 187.º da Constituição da República, "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".A AD venceu as eleições legislativas antecipadas do passado domingo com 32,10 por cento dos votos e 86 deputados no continente e na Madeira, a que se somam mais 0,62 por cento e três eleitos pela coligação PSD/CDS-PP/PPM nos Açores. Destes 89 eleitos, 87 são do PSD e dois do CDS-PP.Quando falta apurar os votos dos círculos da emigração e atribuir os respetivos quatro mandatos, o PS é o segundo mais votado, com 23,38 por cento e 58 deputados, os mesmos que o Chega, que tem menor percentagem, 22,56 por cento.Acompanhamos aqui, ao longo dia, o andamento do processo pós-eleitoral.