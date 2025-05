Pós-legislativas. Presidente ausculta partidos para indigitar primeiro-ministro

A delegação da Iniciativa Liberal vai ser recebida em Belém a partir das 11h30. O Livre é recebido às 17h00. Concluídas as audiências de PSD, PS e Chega, na véspera, o presidente da República prossegue esta quarta-feira as audições dos partidos com representação parlamentar, com vista à indigitação do primeiro-ministro.A delegação da Iniciativa Liberal vai ser recebida em Belém a partir das 11h30. O Livre é recebido às 17h00. As audiências com as restantes formações partidárias devem prosseguir durante a semana.





Os social-democratas saíram da audiência com o chefe de Estado, ao final da manhã de terça-feira, sem prestar declarações aos jornalistas. Luís Montenegro limitou-se a responder que o encontro decorreu de modo normal.



O número um da AD fez-se acompanhar, na reunião em Belém, pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, e pelas vice-presidentes do partido Leonor Beleza e Inês Palma Ramalho.



Por sua vez, o líder demissionário do PS, Pedro Nuno Santos, quis destacar a boa relação que manteve com Marcelo Rebelo de Sousa e acrescentou que o importante é garantir estabilidade política para Portugal.



À cabeça da delegação do Chega, André Ventura ensaiou a promessa de que partido será um farol de estabilidade disponível para o diálogo. Deixou, todavia, por aclarar se admite viabilizar uma proposta de Orçamento do Estado da Aliança Democrática.



O presidente da República não avança, por agora, com detalhes sobre as reuniões que manteve com o PSD, o PS e o Chega e não esclarece, igualmente, se vai aguardar por uma nova liderança dos socialistas antes de indigitar o primeiro-ministro.



O PCP fez entretanto saber que vai avançar com uma moção de rejeição ao programa do próximo governo. O secretário-geral dos comunistas, Paulo Raimuindo, exortou toda a esquerda a unir-se em defesa do Estado social.

