Pós-legislativas. Presidente da República ausculta partidos para indigitar primeiro-ministro

Pelo terceiro dia consecutivo, o presidente da República prossegue as audições dos partidos que obtiveram representação parlamentar nas eleições legislativas do passado domingo, tendo em vista a indigitação do primeiro-ministro.Marcelo Rebelo de Sousa recebe esta quinta-feira as delegações do CDS-PP, parceiro do PSD na AD, do PCP e do Bloco de Esquerda.

As audiências com os demais partidos deverão terminar na sexta-feira com o PAN e o JPP. PSD, PS e Chega voltarão a Belém na próxima semana, quando forem conhecidos os resultados dos círculos da emigração, que elegem quatro deputados.



Os comunistas são recebidos às 11h30, os democratas-cristãos às 15h00 e os bloquistas às 17h00.Na quarta-feira, o chefe de Estado recebeu a Iniciativa Liberal e o Livre. O partido de Rui Rocha anunciou desde logo a intenção de avançar com uma proposta de revisão constitucional, defendendo a necessidade de retirar pendor ideológico à Lei Fundamental. Por sua vez, o Livre apelou a Marcelo para que obtenha garantias do primeiro-ministro de que não haverá uma revisão constitucional sem um concenso que inclua o centro-esquerda.À margem da agenda do Palácio de Belém, José Pedro Aguiar-Branco saiu a público para se dizer disposto a voltar a ser candidato à presidência da Assembleia da República - a eleição terá lugar na primeira sessão plenária da nova legislatura.No seio do PS, Mariana Vieira da Silva não excluiu a hipótese de se candidatar à sucessão de Pedro Nuno Santos, advogando que o partido não pode decidir em função de quem é mais rápido ou de quem já estava pronto.