Pós-legislativas. Presidente da República ausculta partidos para indigitar primeiro-ministro

O presidente já fez saber que tenciona repetir as audiências a PSD, PS e Chega na próxima semana, uma vez divulgados os resultados dos círculos da imigração, responsáveis pela eleição de quatro deputados. Números que deverão definir a segunda formação mais votada: os socialistas ou o partido de André Ventura. Termina esta sexta-feira a primeira ronda de audiências, iniciada há quatro dias, processo pós-eleitoral que desembocará na indigitação do primeiro-ministro pela mão do presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa vai receber o PAN e o JPP, partidos que elegeram um deputado cada, às 15h30 e às 16h30, respetivamente.O presidente já fez saber que tenciona repetir as audiências a PSD, PS e Chega na próxima semana, uma vez divulgados os resultados dos círculos da imigração, responsáveis pela eleição de quatro deputados. Números que deverão definir a segunda formação mais votada: os socialistas ou o partido de André Ventura. Nos termos do n.º 1 do artigo 187.º da Constituição da República, "o primeiro-ministro é nomeado pelo presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".



Na quinta-feira, o chefe de Estado auscultou o CDS-PP, o PCP e o Bloco de Esquerda.



O secretário-geral dos comunistas, Paulo Raimundo, quis deixar claro que o seu partido está a preparar-se para uma política de combate e resistência. Via materializada pelo anúncio da apresentação de uma moção de rejeição ao programa do próximo governo.



Por sua vez, no termo da audiência em Belém, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, alertou para o que considera ser o risco que pende sobre a Lei Fundamental do país, na esteira do anúncio, por parte da Iniciativa Liberal, de uma proposta de revisão constitucional.



Já o líder CDS-PP, Nuno Melo, parceiro do PSD na AD, deixou por aclarar se é a favorável a uma revisão da Constituição da República.

Na sequência das eleições, foi entretanto conhecida a notícia de dois elementos da comissão política do PAN que se demitiram.



Os elementos demissionários, que integravam a lista da atual líder, Inês Sousa Real, acusam direção de desrespeito pela democracia interna, centralização de poder e silenciamento dos críticos.



Em comunicado, o Pessoas-Animais-Natureza confirmou as saídas e agradeceu o trabalho dos demissionários.

No processo de sucessão desencadeado pela demissão de Pedro Nuno Santos, na noite de domingo, Fernando Medina já clarificou que não é candidato ao cargo de secretário-geral do PS.



No processo de sucessão desencadeado pela demissão de Pedro Nuno Santos, na noite de domingo, Fernando Medina já clarificou que não é candidato ao cargo de secretário-geral do PS.

O antigo ministro das Finanças de António Costa vinha sendo dado como possível candidato. Mas, até à data, José Luís Carneiro é o único na corrida.

O presidente do Partido Socialista, Carlos César, pretende que a escolha do sucessor de Pedro Nuno tenha lugar entre o fim de junho e início de julho.



Também Mariana Vieira da Silva descartou a hipótese de se candidatar à liderança dos socialistas. A ex-ministra havia deixado essa possibilidade em aberto, com base no apoio dos militantes. Todavia, no Instagram, sustentou que, face à aproximação das eleições autárquicas, o PS não deve enveredar por lutas internas.

Também Mariana Vieira da Silva descartou a hipótese de se candidatar à liderança dos socialistas. A ex-ministra havia deixado essa possibilidade em aberto, com base no apoio dos militantes. Todavia, no Instagram, sustentou que, face à aproximação das eleições autárquicas, o PS não deve enveredar por lutas internas.

Os scores



Recorde-se que a AD venceu as legislativas antecipadas com mais de 32 por cento dos votos, aquém da maioria absoluta. A coligação elegeu 89 deputados - 87 do PSD e dois do CDS-PP.



Quando falta apurar o resultado dos círculos da emigração, o PS obtém 23,38 por cento e 58 deputados eleitos. O Chega tem o mesmo número de mandatos, mas uma menor votação de 22,56 por cento.



Seguem-se a IL, com 5,53 por cento dos votos e nove deputados, e o Livre, com 4,2 por cento e seis mandatos.



A CDU conquistou 3,03 por cento dos votos e elegeu três deputados, todos do PCP. O Bloco de Esquerda, com dois por cento, e o PAN, com 1,36 por cento, elegeram um deputado cada, tal como o JPP, com origem na Madeira, que teve 0,34 por cento dos votos.



