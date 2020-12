Posta em causa a escolha do Governo português para Procurador Europeu

A missiva invoca três argumentos para justificar a escolha do procurador José Guerra, mas todos são falsos. A Procuradoria Geral da República confirmou à RTP que os dados do currículo do procurador que constam na carta enviada pelo governo ao Conselho Europeu não correspondem à verdade.



O magistrado José Guerra foi indicado pela ministra da Justiça apesar de o júri do concurso internacional ter seleccionado a procuradora Ana Carla Almeida.