"Povo é soberano". Ventura espera que Seguro "seja bom presidente"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

"Temos de continuar a trabalhar para convencer o país de que é preciso esta mudança. Se se confirmarem estes resultados (...) endereçarei ao dr. António José Seguro os meus parabéns, o desejo de um mandato muito bom, em prol de Portugal e dos portugueses", afirmou.



"Temos diferenças de opiniões, de ideias, temos diferenças de forma de vida, temos ideias diferentes para Portugal mas, quando o povo fala, o povo é soberano. Se o povo escolheu António José Seguro, é ele que será presidente e eu espero que seja um bom presidente", acrescentou o candidato apoiado pelo Chega.



André Ventura lembrou ainda que estas "são eleições presidenciais" e considerou que o país o escolheu para "disputar o espaço não-socialista".



"Ao que tudo indica, o candidato socialista venceu, e portanto eu tenho que assumir isso", vincou. "Vamos esperar pelo fim da noite para fazer uma avaliação mais correta".