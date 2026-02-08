Política
Presidenciais 2026
"Povo é soberano". Ventura espera que Seguro "seja bom presidente"
André Ventura disse aos jornalistas que tentou, nesta campanha, "procurar uma linha de alternativa, dizer que era preciso mudar o país" mas, "mesmo com uma subida muito significativa face não só às legislativas como à primeira volta (...), não consegui fazer aquilo que propunha, que era vencer estas eleições".
Foto: Tiago Petinga - Lusa
"Temos diferenças de opiniões, de ideias, temos diferenças de forma de vida, temos ideias diferentes para Portugal mas, quando o povo fala, o povo é soberano. Se o povo escolheu António José Seguro, é ele que será presidente e eu espero que seja um bom presidente", acrescentou o candidato apoiado pelo Chega.
André Ventura lembrou ainda que estas "são eleições presidenciais" e considerou que o país o escolheu para "disputar o espaço não-socialista".
"Ao que tudo indica, o candidato socialista venceu, e portanto eu tenho que assumir isso", vincou. "Vamos esperar pelo fim da noite para fazer uma avaliação mais correta".