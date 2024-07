PR promulga recuperação do tempo de serviço dos professores

A informação foi confirmada numa nota publicada no site da Presidência da República Portuguesa.A recuperação do tempo de serviço congelado aos professores durante o período da Troika foi um dos motivos centrais para os protestos dos docentes nos últimos anos.O executivo de Luís Montenegro, em funções desde abril, chegou a acordo com a maioria dos sindicatos do setor para uma recuperação faseada do tempo ainda devido.

As negociações para a recuperação do tempo de serviço terminaram em junho, tendo ficado decidida uma recuperação faseada dos seis anos, seis meses e 23 dias até 2027.

Segundo o Ministério da Educação, esseNo final do processo, cerca de 71,5% dos atuais 101.277 docentes de carreira estarão nos últimos três escalões, segundo dados da tutela que garante que atualmente não chegam a um terço., segundo um relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República.A contabilização do tempo de serviço, há muito reivindicada, arranca a 1 de setembro a uma média anual de 25% ao ano. Nos anos seguintes, terá efeitos à data de 1 de julho.

No processo negocial, quatro das 12 estruturas sindicais de professores recusaram-se a assinar o acordo, entre as quais a Federação Nacional de Professores (Fenprof), que lamentou o facto de terem ficado de fora os docentes que entretanto se reformaram.





