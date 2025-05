Presidenciais 2026. PSD vai apoiar a candidatura de Marques Mendes

No mesmo dia em que foi indigitado como primeiro-ministro, Luís Montenegro falou no Conselho Nacional do PSD sobre os desafios que se colocam ao partido nos próximos anos, com destaque para os escrutínios no horizonte.



Quanto às eleições presidenciais do próximo ano, o presidente do PSD afirmou que "não vale a pena haver dúvidas quanto à posição" do partido que lidera, sublinhando que há um candidato na corrida que é do mesmo espaço político e até foi antigo presidente do PSD.







Luís Montenegro refere-se a Luís Marques Mendes como uma pessoa "altamente qualificada" e com as características adequadas para a presidência da República, mesmo que "nem sempre" concorde com o PSD.





Referindo-se a Aníbal Cavaco Silva, que foi chefe de Estado entre 2006 e 2016, e ao atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro ressalvou que ambos "deram mostras do seu... não vou dizer afastamento, mas da sua neutralidade e da sua imparcialidade no exercício da função".

Essa é, de resto, uma característica que encontra nos anteriores presidentes da República da "área política do PSD".





"Nem sempre concordámos com as opiniões que foram protagonizadas no exercício da função", apontou ainda.



"Não vem aí nenhuma surpresa"





Com elogios a Luís Marques Mendes, destacou que o candidato "conhece muito bem o alcance das competências do presidente da Republica" e a "forma como os órgãos de soberania se devem relacionar".



Para Luís Montenegro, o candidato a Belém que apoia sabe que "a estabilidade política e a governabilidade do país também dependem da magistratura de intervenção da presidência da República na arquitetura político-constitucional de Portugal".





Destacou ainda que Marques Mendes tem "um conhecimento profundo da sociedade portuguesa" e das instituições. "Ficaremos em muito boas mãos para projetar nos próximos cinco anos um período de funcionamento regular das instituições democráticas", argumentou Montenegro.







Com esta candidatura, o presidente do PSD sublinha que o partido e o país sabem "com o que podemos contar, sabendo que não vem aí nenhuma surpresa" e conhecendo "a sua visão política".







Esta declaração de apoio a Luís Marques Mendes por parte do PSD acontece também no mesmo dia em que o antigo chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, apresentou oficialmente a candidatura às eleições presidenciais de 2026.