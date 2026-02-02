Presidenciais. António José Seguro na Grande Entrevista da RTP

Ainda sobre a tempestade, o candidato apoiado pelo PS diz querer que "o assunto não saia da agenda política".“Quero que este assunto não saia da agenda política”, disse. “Há uma tendência para esquecer. E eu não quererei que este assunto seja esquecido”, acrescentou.

“Isto não pode sair daqui sem que se te tirem ilações e consequências para o futuro para que as respostas a estes fenómenos possam ser mais rápidas e eficientes”, disse, lembrando que muitos dos concelhos afetados pelo mau tempo foram também devastados pelos incêndios durante o verão.





“Se eu merecer a confiança dos portugueses, quererei trabalhar para garantir que o Estado se vai munir de instrumentos para ser mais eficiente de resposta”, declarou.





"Não pode haver portugueses que sintam que o Estado não está lá quando eles mais precisam", rematou.