Presidenciais. Candidatos lançam críticas ao debate entre Marques Mendes e Gouveia e Melo

Foto: Paulo Novais - Lusa

A véspera de Natal foi também mais um dia de campanha presidencial. O candidato Luís Marques Mendes acusou alguns dos seus adversários de não pensarem em tudo o que dizem.



A crítica surge no rescaldo do frente-a-frente com Henrique Gouveia e Melo, debate objeto de críticas dos outros candidatos.



João Cotrim de Figueiredo falou num debate "lamentável", António José Seguro disse que é preciso "elevar a qualidade da democracia" e Jorge Pinto pediu mais transparência.