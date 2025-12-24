Presidenciais. Candidatos lançam críticas ao debate entre Marques Mendes e Gouveia e Melo

Ainda antes de se saber quem será o próximo inquilino do Palácio de Belém, já se fazem promessas.

RTP /

Foto: Paulo Novais - Lusa

VER MAIS
A véspera de Natal foi também mais um dia de campanha presidencial. O candidato Luís Marques Mendes acusou alguns dos seus adversários de não pensarem em tudo o que dizem.

A crítica surge no rescaldo do frente-a-frente com Henrique Gouveia e Melo, debate objeto de críticas dos outros candidatos.

João Cotrim de Figueiredo falou num debate "lamentável", António José Seguro disse que é preciso "elevar a qualidade da democracia" e Jorge Pinto pediu mais transparência.
PUB
PUB