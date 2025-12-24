Política
Presidenciais 2026
Presidenciais. Candidatos lançam críticas ao debate entre Marques Mendes e Gouveia e Melo
Ainda antes de se saber quem será o próximo inquilino do Palácio de Belém, já se fazem promessas.
Foto: Paulo Novais - Lusa
A crítica surge no rescaldo do frente-a-frente com Henrique Gouveia e Melo, debate objeto de críticas dos outros candidatos.
João Cotrim de Figueiredo falou num debate "lamentável", António José Seguro disse que é preciso "elevar a qualidade da democracia" e Jorge Pinto pediu mais transparência.