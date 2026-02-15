Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Presidenciais. CNE sem registo de outros incidentes além de interrupção em Bidoeira de Cima

Presidenciais. CNE sem registo de outros incidentes além de interrupção em Bidoeira de Cima

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) indicou que a votação para a segunda volta das eleições presidenciais nas freguesias que foram hoje a votos decorreu sem outros incidentes, depois de uma interrupção em Bidoeira de Cima.

Lusa /

VER MAIS

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da CNE, André Wemans, disse que não chegou à comissão registo de outros incidentes e esteve tudo "a funcionar bem" até ao fecho das assembleias de voto, às 19h00.

 A votação na freguesia de Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, esteve interrompida esta manhã após uma falha de energia elétrica.

A falta de eletricidade, uma hora após a abertura das urnas, levou os responsáveis das mesas de voto desta freguesia a suspender a votação até que a situação estivesse restabelecida.

Fonte da Câmara Municipal adiantou à agência Lusa que a votação foi restabelecida às 11:35.

A segunda volta das eleições presidenciais realizou-se hoje em 20 freguesias e secções de voto onde a votação foi adiada uma semana devido aos efeitos das tempestades, com um total de cerca de 36 mil inscritos.

As urnas estiveram abertas entre as 08:00 e as 19:00.

Já conhecido desde domingo passado está o vencedor das eleições, António José Seguro, que, segundo os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna foi eleito Presidente da República com 66,83% dos votos expressos, contra 33,17% de André Ventura.

Segundo a CNE, a votação para a segunda volta foi adiada em todas as seis freguesias de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, bem como nas quatro freguesias de Arruda dos Vinhos e nas três freguesias da Golegã, no distrito de Santarém.

Além destes três concelhos sem qualquer voto no passado domingo, também foi adiada a votação em duas secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de Rio Maior, e ainda numa freguesia do Cartaxo, noutra de Salvaterra de Magos e ainda em mais uma de Leiria.

No total, são oito municípios abrangidos pelo adiamento de eleições. Nas 20 freguesias e secções de voto em causa estão inscritos, segundo a CNE, 36.852 eleitores.

Na primeira volta das presidenciais, em 18 de janeiro, disputada por 11 candidatos, António José Seguro, apoiado pelo PS, foi o mais votado, com 31,11% dos votos expressos, seguido de André Ventura, apoiado pelo Chega, que teve 23,5%. 

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, cessará funções em 09 de março, data em que António José Seguro tomará posse perante a Assembleia da República.

Tópicos
PUB
PUB