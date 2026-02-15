Presidenciais. CNE sem registo de outros incidentes além de interrupção em Bidoeira de Cima

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da CNE, André Wemans, disse que não chegou à comissão registo de outros incidentes e esteve tudo "a funcionar bem" até ao fecho das assembleias de voto, às 19h00.

A votação na freguesia de Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, esteve interrompida esta manhã após uma falha de energia elétrica.

A falta de eletricidade, uma hora após a abertura das urnas, levou os responsáveis das mesas de voto desta freguesia a suspender a votação até que a situação estivesse restabelecida.

Fonte da Câmara Municipal adiantou à agência Lusa que a votação foi restabelecida às 11:35.

A segunda volta das eleições presidenciais realizou-se hoje em 20 freguesias e secções de voto onde a votação foi adiada uma semana devido aos efeitos das tempestades, com um total de cerca de 36 mil inscritos.

As urnas estiveram abertas entre as 08:00 e as 19:00.

Já conhecido desde domingo passado está o vencedor das eleições, António José Seguro, que, segundo os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna foi eleito Presidente da República com 66,83% dos votos expressos, contra 33,17% de André Ventura.

Segundo a CNE, a votação para a segunda volta foi adiada em todas as seis freguesias de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, bem como nas quatro freguesias de Arruda dos Vinhos e nas três freguesias da Golegã, no distrito de Santarém.

Além destes três concelhos sem qualquer voto no passado domingo, também foi adiada a votação em duas secções de voto de Santarém, numa freguesia e numa secção de Rio Maior, e ainda numa freguesia do Cartaxo, noutra de Salvaterra de Magos e ainda em mais uma de Leiria.

No total, são oito municípios abrangidos pelo adiamento de eleições. Nas 20 freguesias e secções de voto em causa estão inscritos, segundo a CNE, 36.852 eleitores.

Na primeira volta das presidenciais, em 18 de janeiro, disputada por 11 candidatos, António José Seguro, apoiado pelo PS, foi o mais votado, com 31,11% dos votos expressos, seguido de André Ventura, apoiado pelo Chega, que teve 23,5%.

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016, cessará funções em 09 de março, data em que António José Seguro tomará posse perante a Assembleia da República.