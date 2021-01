Presidenciais. Idosos vão poder votar sem saírem dos lares

Foto: Eduardo Costa - Lusa

O processo da eleição do presidente da República começa hoje. A votação antecipada começa nas prisões e nos hospitais. Os idosos e os eleitores em isolamento profilático, por causa da pandemia, vão poder votar antecipadamente em casa ou nos lares. Esses votos serão recolhidos por equipas criadas em cada município.

Só as primeiras 24 horas de inscrições para o voto antecipado nas presidenciais, inscreveram-se quase 53 mil pessoas.



Um valor acima do total de eleitores que votaram antecipadamente nas legislativas de 2019. Na altura, foram menos de 51 mil.



Quem quiser votar já no próximo domingo tem de se inscrever até quinta-feira.