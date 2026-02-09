Presidenciais. Imprensa internacional destaca vitória do "moderado" sem esquecer ameaça da extrema-direita

“Portugal elegeu no domingo António José Seguro, antigo líder do Partido Socialista de Portugal com amplo apoio do sistema, numa vitória esmagadora sobre o seu adversário nacionalista, André Ventura”, escreve o“Portugal, outrora considerado um dos últimos bastiões do continente contra o nacionalismo de linha dura, já não está imune à onda populista”, escreve otambém destaca a “vitória expressiva” de Seguro, mas observa que Ventura, ainda assim, conseguiu uma percentagem recorde de votos.O francêsescreve que o socialista “derrotou com folga” o seu adversário.chama candidato da “extrema-direita” a Ventura e recorda que o recém-eleito chefe de Estado assegurou “o apoio de numerosas personalidades políticas da extrema-esquerda, do centro e mesmo da direita, mas não do primeiro-ministro, Luís Montenegro”.António José Seguro é o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Com as 20 freguesias que adiaram a votação devido ao mau tempo e sete consulados por apurar, Seguro tem 3.482.481 votos (66,82%), com André Ventura com 1.729.381 (33,18%).Apesar de sair derrotado, André Ventura destacou que conseguiu mais votos do que a Aliança Democrática nas eleições legislativas.