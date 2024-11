Presidenciais. Marcelo considera vantajoso que o seu "distanciamento da cena política" comece mais cedo

"Tem uma vantagem em relação a mim: o presidente, quando se inicia o período de pré-campanha presidencial, e depois de campanha presidencial, tem o dever de distanciamento progressivo da cena política”, afirmou aos jornalistas.

“O palco é para ser ocupado, naturalmente, pelos candidatos e candidatas”, continuou.Questionado sobre se tem noção de que Gouveia e Melo não será reconduzido, Marcelo respondeu que até agora não tem “noção nenhuma”., acrescentou.O Conselho do Almirantado, órgão máximo de consulta do chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, está reunido esta quarta-feira, dia em que se inicia formalmente o prazo para o Governo iniciar o processo de nomeação do próximo CEMA.Se Henrique Gouveia e Melo – cujo nome tem surgido como um dos possíveis candidatos às eleições presidenciais de janeiro de 2026 – não for reconduzido, ficará livre para outros projetos.