Presidenciais. Marisa Matias à Antena 1: somamos mais várias candidaturas que apenas uma

Em entrevista à Antena1, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, vê mais desvantagens do que mais-valias, nessa solução, que coloca de parte nestas presidenciais.Sobre o facto de o PS não ter candidato próprio, e abstendo-se de se "imiscuir na vida interna do PS", Marisa Matias considera que "o país só teria a ganhar com toda a gente a responder à chamada".A eurodeputada do Bloco de Esquerda reafirma que se não houve geringonça nem acordo para o Orçamento do Estado, não foi por causa do Bloco de Esquerda e vê no pacote de medidas apresentado agora pelo governo, uma porta aberta para o reinício das negociações.Marisa Matias espera que nos dias que restam de campanha ainda se discutam ideias, reafirma que os seus adversários não são nem Ana Gomes nem João Ferreira e, se não cumprir a fasquia de passar o resultado de há 5 anos, a responsabilidade será só sua.Entrevista conduzida pela editora de política da Antena1, Natália Carvalho.