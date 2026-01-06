Presidenciais. Onze candidatos esgrimem argumentos esta noite na RTP

É o último debate na corrida para Belém. As eleições estão marcadas para o dia 18 de janeiro.

Foto: António Antunes - RTP

A 18 de janeiro, os portugueses vão às urnas escolher o próximo presidente da República: André Pestana, André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, Humberto Correia, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto, Luís Marques Mendes ou Manuel João Vieira.

O derradeiro confronto na televisão pública acontece depois de 28 debates televisivos entre os oito candidatos inicialmente validados pelo Tribunal Constitucional e é moderado pelo jornalista Carlos Daniel.

