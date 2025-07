Presidenciais: "PS terá a coisa resolvida com o apoio a Seguro"

Gonçalo Costa Martins

"Encararia com muita naturalidade que o Partido Socialista acabasse por apoiar António José Seguro. Obviamente que Sampaio da Nóvoa já foi candidato e teve apoio de muitos dirigentes e militantes do PS, mas eu acho que, institucionalmente, o PS terá a coisa resolvida com o apoio de António José Seguro", afirmou, na Antena 1, o dirigente socialista Pedro Vaz, que lembra, no entanto, o facto de haver socialistas que entendem que Sampaio da Nóvoa "seria um melhor Presidente da República".



Segundo o secretário nacional do PS para a organização, a situação está "mais clarificada e resolvida" no espaço político pertencente aos socialistas, e nem mesmo as posições públicas de nomes como Ferro Rodrigues - que disse ao Observador que Sampaio da Nóvoa seria um "excelente" candidato - alteram a forma como a nova direção do PS vai decidir o apoio presidencial



"O agora secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, tem dado a tónica correta. As presidenciais são em janeiro, o PS está profundamente empenhado nas próximas eleições autárquicas, são umas eleições que, depois do resultado eleitoral de maio, assumem uma importância acrescida para o Partido Socialista", salientou, no programa Entre Políticos, onde insistiu: "A prioridade do PS, neste momento, são as eleições autárquicas".



O dirigente socialista refere ainda que é "estranho" que a atual discussão seja, sobretudo, sobre a existência de candidatos à esquerda, considerando que há "leviandade" na forma como alguns partidos mais à direita olham para as eleições presidenciais e para a figura do presidente da República.



"Já tivemos dois candidatos anunciados que, entretanto, agora já não são", disse, numa referência a André Ventura, presidente do Chega, e a Mariana Leitão, líder parlamentar e candidata à liderança da Iniciativa Liberal.