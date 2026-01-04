Política
Presidenciais. Seguro apela a consensos partidários em áreas essenciais
António José Seguro garante que não vai ser um "primeiro ministro sombra" no Palácio de Belém. O candidato presidencial esteve, ontem à noite em Viseu e contou com o apoio do presidente da câmara socialista, João Azevedo.
E apresentou-se com capacidade de diálogo, para evitar o que diz ser uma cultura de trincheiras.
O candidato alerta que o progresso do país está ameaçado em áreas como a saúde ou a habitação e voltou a apelar a consensos partidários para resolver esses problemas.