Presidente da Câmara de Vizela. Nova denúncia de violência doméstica partiu de adversário político

A RTP apurou que foi Dinis Costa, ex-presidente da mesma Câmara Municipal, quem enviou para a Procuradoria Geral da República essa denúncia.





Por e-mail, a 16 de abril, escreveu que haveria suspeitas de violência doméstica de Victor Hugo Salgado sobre a mulher e sobre um filho menor.





Essa denúncia foi enviada para o DIAP de Guimarães que já investigava um alegado crime de violência doméstica sobre a mulher. Mas só chegou a 14 de maio, um dia depois do arquivamento dessa investigação, sem que o Victor Hugo tivesse sido sequer interrogado.



Foi por isso aberto outro inquérito por alegada violência doméstica, neste caso, sobre o filho menor, já com base na queixa enviada pelo anterior autarca.



Dinis Costa e Victor Hugo Salgado têm profundas divergências públicas desde 2017, ano em que ambos queriam ser candidatos do PS à Câmara de Vizela.





Dinis Costa esteve à frente da autarquia até essa altura, mas o partido acabaria por perder as eleições para Victor Hugo, então candidato independente.Contactado pela RTP, Dinis Costa confirma o envio da denúncia e nada tem a acrescentar. Victor Hugo Salgado diz apenas que vai apresentar uma queixa-crime contra Dinis Costa e não presta mais declarações.