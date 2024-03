Presidente da República começa a ouvir partidos esta terça-feira

Haverá uma audição por dia, até quarta-feira da próxima semana, estando todas as audições agendadas para as cinco da tarde.



A ronda começa esta terça-feira, com o PAN e termina dia 20 de março, com a Aliança Democrática.



O novo Primeiro-Ministro só será nomeado depois do dia 20, data em que serão conhecidos os resultados dos círculos da Europa e Fora da Europa.