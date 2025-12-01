Presidente da República sob observação no Hospital de São João após "paragem de digestão"

(em atualização)





A Presidência da República adianta que o chefe de Estado foi admitido ao final da tarde "quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota".





De acordo com a nota publicada na página da Presidência, os médicos que acompanham Marcelo "entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos".





Esses exames estão "neste momento em curso" por parte da equipa médica do Hospital de São João, no Porto.





"Depois de serem conhecidos tais resultados será dada nova informação", acrescenta ainda a nota.