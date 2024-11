Presidente da República prefere esperar para ver quanto à Madeira

O presidente da República lembrou que há "um fim de semana pelo meio", antes da votação da moção, e depois o representante da República "tomará a iniciativa que entender adequada, nomeadamente o contacto com os partidos políticos".



"Depois quererá certamente falar com o presidente da República e depois veremos a evolução dos acontecimentos", afirmou.



Para explicar a sua reticência em comentar a crise política madeirense, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou também que, "qualquer opinião do presidente da República durante um processo parlamentar em curso que culmina na votação de uma moção de censura", acaba por "condicionar ou pressionar a decisão" e por em causa a "autonomia da Madeira".



O PS-Madeira anunciou esta tarde que vai votar a favor da moção de censura do Chega. Já o presidente do Governo Regional da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, garante que não se demite.



O Chega justificou a moção com o facto de quatro dos oito membros do executivo madeirense serem arguidos em investigações em curso. O PS lembrou que o próprio Albuquerque é acusado de corrupção, passiva e ativa.