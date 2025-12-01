Presidente da República submetido a cirurgia urgente devido a hérnia encarcerada

(em atualização)



A cirurgia do Presidente da República já terminou e correu bem, estando o chefe de Estado já a caminho do recobro, numa breve informação transmitida à RTP.





A cirurgia a que Marcelo Rebelo de Sousa foi submetido durou cerca de 1h30. A equipa médica deverá fazer um novo ponto de situação à meia-noite.





Em declarações aos jornalistas, Maria João Baptista, presidente do Conselho da Administração do Hospital de São João, realçou que a cirurgia tem um risco "relativamente baixo" e que Marcelo Rebelo de Sousa estava, pelas 21h54, a caminho do bloco operatório.





O presidente da República fez uma TAC abdominal para despistar possíveis efeitos da hérnia umbilical a que foi operado em dezembro de 2018.



"O facto de o Presidente já ter sido submetido a uma cirurgia prévia por uma hérnia semelhante a este quadro que tem neste momento foi um dos fatores que nos fez tomar a decisão já de imediato, porque tem um histórico prévio de já ter necessitado deste tipo de cirurgia". assinalou a presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João.





Explicou também que "quanto mais cedo for feito o procedimento menor é o risco e menos complicações irá ter". Trata-se de uma cirurgia "urgente, não emergente". Marcelo Rebelo de Sousa está "muito bem em termos anímicos" e mesmo "bem disposto (...) perfeitamente lúcido, colaborante e consciente", adiantou a presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João.

Substituição no cargo não é necessária "neste momento"



Questionado sobre a substituição de Marcelo Rebelo de Sousa no cargo pelo presidente da Assembleia da República, o chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, disse que essa situação não se coloca "neste momento", até porque a operação será de curta duração.



"Estamos a falar de uma hora e meia de intervenção cirúrgica. Não me parece que seja necessário lançar um processo que é muito pesado", acrescentou.





A RTP sabe que o Luís Montenegro falou com o Presidente da República e que está a acompanhar a situação.





Ao início da noite, a Presidência da República confirmava que Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido admitido esta segunda-feira no Hospital de São João após uma indisposição "na sequência de uma paragem de digestão".



O Presidente da República teve os primeiros sintomas de desconforto hoje ao sair de Lisboa, quando partiu com destino a Amarante. Chegou ao hospital indisposto, com dores e vómitos. A Presidência da República adiantava também que o chefe de Estado tinha sido admitido ao final da tarde "quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota".





De acordo com a nota publicada na página da Presidência, os médicos que acompanham Marcelo "entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos".





Esses exames estão "neste momento em curso" por parte da equipa médica do Hospital de São João, no Porto.





"Depois de serem conhecidos tais resultados será dada nova informação", acrescenta ainda a nota.