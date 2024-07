Presidente do Parlamento da Madeira adverte contra minorias de bloqueio

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, veio esta segunda-feira sustentar que as minorias não podem ser um bloqueio à governação da Região Autónoma.

"Em democracia, não há drama pelo facto de não existir maioria absoluta de um só partido ou de uma coligação. O que já é preocupante é quanto essa situação leva a que as minorias se constituem como força de bloqueio à governação ou à aprovação de um orçamento", advertiu, ao intervir na sessão solene comemorativa do Dia da Região e das Comunidades, no Parlamento madeirense.