Política
Presidenciais 2026
Presidente eleito em contacto com autarcas de zonas afetadas pelo mau tempo
Poucas horas depois de ter sido eleito Presidente da República, António José Seguro está a trabalhar a partir da residência, nas Caldas da Rainha. Passou a manhã em contacto telefónico com autarcas das zonas afetas pelas intempéries para avaliar a situação e estar a par do processo de recuperação.
O presidente eleito esteve ao telefone com os presidentes da Câmara de Alcácer do Sal, Montemor-o-Velho, Pombal, Golegã, Leiria e Arruda dos Vinhos e o presidente da junta de freguesia da Ereira (Montemor-o-velho), que permanece sem acesso terrestres.
Tomou conhecimento de mais uma morte no concelho de Leiria e manifesta o pesar e endereça condolências família da vítima.
Seguro deverá sair diretamente de casa nas Caldas da Rainha para o Palácio de Belém para a reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, às 16h00.
