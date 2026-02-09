Presidente eleito em contacto com autarcas de zonas afetadas pelo mau tempo

O presidente eleito esteve ao telefone com os presidentes da Câmara de Alcácer do Sal, Montemor-o-Velho, Pombal, Golegã, Leiria e Arruda dos Vinhos e o presidente da junta de freguesia da Ereira (Montemor-o-velho), que permanece sem acesso terrestres.



Tomou conhecimento de mais uma morte no concelho de Leiria e manifesta o pesar e endereça condolências família da vítima.



Seguro deverá sair diretamente de casa nas Caldas da Rainha para o Palácio de Belém para a reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, às 16h00.