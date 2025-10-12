Presidente eleito por movimento em Vila Nova de Poiares pôs-se a caminho de Fátima

"Estou a caminho de Fátima", disse à agência Lusa Nuno Neves.

O presidente eleito liderava a freguesia mais populosa daquele concelho do distrito de Coimbra, a Junta de Freguesia de Poiares (Santo André), eleito em 2021 pelo PS, mas que decidiu criar um movimento independente e candidatar-se à Câmara Municipal, liderada pelos socialistas desde 2013.

À Lusa, Nuno Neves disse que, depois de uma breve celebração com a equipa, decidiu ausentar-se, calçar umas sapatilhas, vestir uns calções e seguir a pé até Fátima.

"Já fiz dez quilómetros desde que saí de casa. Foi uma promessa que tinha feito para mim mesmo, ainda para mais amanhã [segunda-feira] é o 13 de outubro e é um dia especial", contou.

Nuno Neves disse que está a fazer o percurso sozinho e que espera chegar antes do meio-dia a Fátima.

"Não sou praticante, mas sou católico. Foi ao que me agarrei. Era uma promessa e sou um homem de palavra", disse.

O presidente eleito afirmou que estava à espera da vitória, pelos "abraços e carinho" que foi recebendo durante a campanha.

"Acreditei que poderia ganhar. Nunca houve nenhum movimento independente em Poiares e é fantástica esta sensação e muito gratificante", disse.

Questionado sobre o futuro, já que não conseguiu maioria absoluta, Nuno Neves disse que está "aberto ao diálogo".

O movimento Poiares a Sério (PRS), liderado por Nuno Neves, venceu as eleições autárquicas de hoje em Vila Nova de Poiares e roubou a Câmara ao PS, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

Depois do PRS, com 40,39% (dois mandatos), o segundo mais votado é o PPD/PSD, com 34,91% (dois mandatos), e o terceiro é o PS, com 16,35% dos votos (um mandato), que liderava a autarquia.

Lara Henriques, vereadora e candidata pelo PS, disse à agência Lusa que o resultado no concelho é fruto "das circunstâncias", considerando que o movimento independente é um fenómeno "idêntico aos movimentos populistas do país".

Nuno Neves "é uma pessoa muito popular, muito querida pelas pessoas", notou.

"Independentemente da sua competência ou capacidade, este fenómeno populista acaba por vencer", disse, afirmando que o PS irá agora refletir sobre os resultados "como um todo" e ponderar o que fazer no futuro.

Em 2021, o PS, que recandidatava ao terceiro e último mandato João Miguel Henriques, obteve três vereadores contra dois do PSD.