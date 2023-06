Presidente vai estar com João Galamba no Peso da Régua

O Presidente vai juntar-se a João Galamba na mesma bancada. Será no Peso da Régua, onde decorrerão este sábado as cerimónias do 10 de Junho. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que, apesar da tensão entre Belém e São Bento pelo caso Galamba, o povo entende que não é altura de "deitar o jogo abaixo", ou seja, não querem a dissolução do Parlamento.