O ministro das Finanças, Miranda Sarmento, contratou uma adjunta que está a ser julgada por fraude na obtenção de fundos europeus. Patrícia Dantas, antiga deputada do PSD, é suspeita de emitir faturas falsas no valor de quase meio milhão de euros e está envolvida no megaprocesso da já extinta Associação Industrial do Minho.