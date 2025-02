Miguel A. Lopes - Lusa

Nunca um primeiro-ministro prestou tantos esclarecimentos sobre atividades do passado, afirmou esta sexta-feira o líder parlamentar do CDS-PP, sobre a empresa familiar de Luís Montenegro.

Ouvido na SIC Notícias, Paulo Núncio desvalorizou a informação de que a empresa recebe, todos os meses, uma avença de 4.500 euros da Solverde.



O deputado centrista entende que é injusto acusar o líder do Governo de falta de transparência. E entende que Luís Montenegro está tranquilo com as notícias que têm vindo a público.