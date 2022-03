"Primeiro-ministro ficou refém do povo português", diz Marcelo Rebelo de Sousa

"O povo não votou num partido nem votou num homem. Votou num partido e num homem, portanto esse homem ficou refém", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.Questionado sobre se convocará eleições antecipadas caso António Costa saia a meio do mandato, Marcelo recusou responder diretamente, afirmando apenas que "se o próprio partido do governo assume que é refém do povo, quer dizer que assume que está a avançar para uma "empreitada" de quatro anos e meio".Na quarta-feira, dia de tomada de posse do novo executivo, Marcelo avisou que não será "politicamente fácil" a António Costa sair a meio da legislatura.





Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda não ter havido nenhum irritante entre PR e PM.