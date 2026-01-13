Política
Presidenciais 2026
Primeiro-Ministro "sem noção". Ventura, presidente, lavava-o a conhecer as urgências do país
Foi em Braga, debaixo de chuva. André Ventura mostrou-se indignado com o tom de Luís Montenegro. "O primeiro-ministro diz que não há uma crise na saúde, que é só uma perceção?", questionou. E logo de seguida: "é o primeiro-ministro mais sem noção, não conhece o país", atirou.
Foto: Nuno Amaral
Questionado sobre o que pode um Presidente da República fazer, o candidato respondeu. "Eu ia buscá-lo ao Palácio de São Bento e levava-o a conhecer várias urgências onde há pessoas deitadas no chão e doente urgentes à espera mais de 20 horas", prometeu.